Ordu'da Kumru Belediye Başkanı'ndan görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

19:006/05/2026, Çarşamba
IHA
Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, ’büyük aile, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye’ düşüncesi ile belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi.
Ordu’nun Kumru ilçesinde belediye tarafından başlatılan 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. İlçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlatan Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edileceğini, sekiz çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacağını açıkladı. Öte yandan program kapsamında üçüncü ve sonrası her çocuk için artı 50’şer bin lira da teşvik verilecek.

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva

Kumru Belediyesi’nin başlattığı ’Aile Teşvik Programı’ kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre, 3’üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50’şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8’inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.

10’uncu çocuğu olana sıfır kilometre araç

Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsarken, başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

Teşvik ücretleri annelerin hesaplarına yatacak

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, belediye olarak ’büyük aile, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye’ düşüncesi ile yola çıkarak, belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek, "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5’inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru’da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.

"Amacımızın ilçemizin nüfusunu arttırmak"

Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapacaklarını, 8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira ile belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edeceklerini kaydeden Başkan Yalçuva, "10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru’da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.



