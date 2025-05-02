Ordu'da otomobil site bahçesine uçtu: Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yıldızlı'nın idaresindeki (44) 35 AH 3665 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine düştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.