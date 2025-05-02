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Ordu'da otomobil site bahçesine uçtu: Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil site bahçesine uçtu: Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti

20:552/05/2025, Cuma
IHA
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Ordu'da otomobil site bahçesine uçtu: Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti
Ordu'da otomobil site bahçesine uçtu: Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti

Ordu'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarından site bahçesine düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Ahmet Yıldızlı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yıldızlı'nın idaresindeki (44) 35 AH 3665 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine düştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki sürücü Ahmet Yıldızlı'yı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yıldızlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Öte yandan kaza sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




#Ordu
#Fatsa
#Evkaf Mahallesi
#Ahmet Yıldızlı
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