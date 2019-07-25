Gündem Orduda yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı 3 ölü
3. SAYFA

Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yolcu otobüsüyle, minibüs çarpıştı.
Yolcu otobüsüyle, minibüs çarpıştı.

Ordu'daki kaza, saat 12.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Dolunay Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Samsun'dan Giresun yönüne giden, Görele Seyahat'a ait 61 S 0909 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönen 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak yaralılardan 3'ü tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan bazılarının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Ölen 3 kişiyle yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

4.5 yıl sonra ilk indirim

4.5 yıl sonra ilk indirim

​Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık indirime gitti.
MİT ve TSKdanmikro cerrahi operasyon!

MİT ve TSK'dan
'mikro cerrahi' operasyon!

'Arabada neden patlayıcı izi yok?' sorusu yanıtını buldu.
Vatandaşıngözü kredilerde

Vatandaşın
gözü kredilerde

​4,5 yıl sonra faizlerde yapılan indirim sevindirdi.
Tek seferde kalmamalı

Tek seferde kalmamalı

​İş adamları faiz indirimini değerlendirdi.
Düşüşe geçti

Düşüşe geçti

Faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi.
Putin talimat verdi<br>vizeler kalkıyor

Putin talimat verdi
vizeler kalkıyor

​Rusya görevlendirme şartı istemeyecek.

Böylesi ilk <br>kez görülüyor

Böylesi ilk
kez görülüyor

​Tarihin en büyük dolar operasyonunda ele geçirildi.

Şehit diplomatın<br>kanı yerde kalmadı

Şehit diplomatın
kanı yerde kalmadı

​TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu.

Birinci grup <br>sevkiyat tamam

Birinci grup
sevkiyat tamam

​Bakanlık, S-400'lerin sevkiyatına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Azerbaycan'a<br>vize kalkıyor

Azerbaycan'a
vize kalkıyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu güzel haberi duyurdu.
Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

​Mimar Bulut'un eserini Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.
Biri gri kategoride<br>5 terörist teslim oldu

Biri gri kategoride
5 terörist teslim oldu

​Örgütten kaçanlar güvenlik güçlerine teslim oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.