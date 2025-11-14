Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu’nun yüksekleri beyaza büründü

Ordu’nun yüksekleri beyaza büründü

18:0514/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Ordu’nun yüksekleri beyaza büründü
Ordu’nun yüksekleri beyaza büründü

Ordu'nun yüksek kesimleri ve yaylaları, sonbahar mevsiminin son günlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kentte, sahil ve orta kesimlerde sağanak etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağdı. Aybastı Perşembe Yaylası, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası ile Akkuş, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin de yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 5 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.



#Ordu
#Aybastı Perşembe Yaylası
#Çambaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme sonuçları ne zaman açıklanacak?