Ordu'yu sel vurdu

Ordu’da 2 gün boyunca etkili olan ve bir kişinin ölümüne neden olan sağanak sonrası Çaybaşı ve İkizce ilçelerini vuran selin yaraları sarılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrası önceki gün İkizce'ye 186,7, Ünye'ye 89,8, Çaybaşı'na 78.43 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışın ardından özellikle İkizce ilçesinde kırsal mahallelerde birçok noktada küçük çaplı heyelanlar, yol uçması gibi olaylar yaşandı. İkizce ilçesinin şehir merkezinde bulunan derenin taşması sonucu ise şehrin bir kısamı su altında kaldı. İlçenin toplam 7 mahallesinde hasar meydana geldi. Çaybaşı'da ise 3 mahallesinde heyelanlar meydana gelirken, tarım alanları zarar gördü.

AFAD Başkanı Okay Memiş yağışlar öncesi sıkı tedbirler alındığını aktardı. Başkan Memiş, ilk andan itibaren tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Memiş, Karadeniz'in belli bir kesimi ve Doğu Anadolu için sarı ikaz verildiğini belirterek, “Şu anda sadece Ordu için turuncu ikaz vardı. Turuncu ikaz bizim için önemlidir. Ordu'nun doğu ilçeleri, Samsun sınırı için turuncu ikaz devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda yağış yok diyerek rehavete kapılamayız. Bazen turuncu ikaz Ordu'da verilir ama sarı ikaz olan Giresun'da, Trabzon'da ya da Rize'de hiç beklenmedik ani yağışlarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.