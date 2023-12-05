Örgütten kaçan üç PKK'lı teslim oldu

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerini inlerinde vuruyor. Etkin operasyonlardan başını kaldıramayan terör örgütlerinde çözülmeler de sürüyor.
Üç terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı üç teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."