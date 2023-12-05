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Örgütten kaçan üç PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanından kaçan PKK'lı üç teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:58 - 5/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerini inlerinde vuruyor. Etkin operasyonlardan başını kaldıramayan terör örgütlerinde çözülmeler de sürüyor.

Üç terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı üç teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu."





#Milli Savunma Bakanlığı
#PKK
#Terörist
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