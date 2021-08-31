Orman Genel Müdürlüğü: Orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına karadan ve havadan müdahalelerin sürdüğünü belirterek, Bingöl/Yayladere'nin Sarıtosun mevkiindeki alevlere 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesinin; Tunceli / Munzur Milli Parkı'ndaki alevlere ise 2 helikopter, 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ile müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.
📍 Bingöl / Yayladere – Sarıtosun
➡️2 helikopter
➡️5 Arazöz
➡️4 ilk müdahale aracı
➡️2 iş makinesi
📍 Tunceli / Munzur Milli Parkı
➡️2 helikopter
➡️5 arazöz
➡️4 ilk müdahale aracı
➡️5 iş makinesi pic.twitter.com/0bFY2c9IaD
Orman yangınlarına karadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor.