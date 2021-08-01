Gündem Orman işçisi yarasını sarıp yangınla mücadeleye devam etti
ANTALYA

Orman işçisi yarasını sarıp yangınla mücadeleye devam etti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın dağlık kısımdaki ormanlık alanın farklı noktalarında devam ediyor. Yangına müdahale esnasında ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personelinin kolunda ve omuz kısmında yanıklar oluştu. Yol kenarına oturan personelin, ilk yardım çantasından çıkardığı krem ve sargı bezleriyle kendisini tedavi edip göreve devam ettiği görüldü.

Haber Merkezi İHA
Orman işçisi yarasını sarıp yangınla mücadeleye devam etti
Vücudunda yanıklar oluştu, ilk yardımını kendi yaptı.

Havadan ve karadan müdahalelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bölgede, alevlerden dolayı vücudunda yanık oluşan bir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, ilk yardım çantasıyla kendisini tedavi edip göreve devam etti.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ilçe merkezine uzak dağlık bölgedeki ormanlık alanda devam ediyor. Gökyüzünü yoğun bulut tabakasının kapladığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahalelerde bulunuluyor. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmemesi için var güçleriyle çalışıyor.

Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi
GÜNDEM
Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi

Vücudunda yanıklar oluştu, ilk yardımını kendi yaptı

Yangına müdahale esnasında ise Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personelinin kolunda ve omuz kısmında yanıklar oluştu. Yol kenarına oturan personelin, ilk yardım çantasından çıkardığı krem ve sargı bezleriyle kendisini tedavi edip göreve devam ettiği görüldü.

Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı
FOTOĞRAF 22
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İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.
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Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.
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Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.
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Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi.
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Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


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