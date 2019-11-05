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SAKARYA

Orman işçisine ormanda sınav

SUBÜ, ‘Orman Üretim İşçiliği’ ile ‘Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği’ meslek gruplarındaki işçilere, ormanlık alanda yapılan sınavla mesleki yeterlilik belgesi veriyor. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, belgeyi almayanların 11 Kasım’dan itibaren çalışamayacaklarını vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman Üretim İşçiliği
Orman Üretim İşçiliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM), Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, ormanlık alanda yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere “Orman Üretim İşçiliği” ile “Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği” mesleki yeterlilik belgesi veriyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı açıklamada, söz konusu belgeyi verme yetkisini alan ilk devlet üniversitesi olduklarını kaydetti.

Bu belgeyi alamayanların 11 Kasım’dan itibaren çalışamayacaklarını belirten Sarıbıyık, “Bu zorunluluğun getirilmesindeki amaç, tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren ‘Orman Üretim İşçiliği’ ile ‘Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği’ meslek gruplarının ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün temin edilmesi ve iş kazalarının en aza indirilmesidir” dedi.

  • Mehmet Sarıbıyık
  • ***
  • Barış Boru

SINAV ÜÇ AŞAMADA YAPILIYOR

Prof. Dr. Sarıbıyık, SAYEM tarafından yapılan belgelendirme sınavlarının 3 aşamadan oluştuğunu dile getirerek, meslek hakkında teorik bilgilerin ölçüldüğü birinci aşamada sözlü mülakat yapıldığını, ikinci aşamada sınava katılanlara kesme, boylama ve kabuk soyma konularında uygulamalar gerçekleştirildiğini, üçüncü aşamada ise katılımcıların yükleme ve boşaltma ile ilgili bilgi ve becerilerin değerlendirildiğini anlattı.

ÜNİVERSİTE SINAV YETKİSİ ALDI

Üniversite olarak Mesleki Yeterlilik Kurumuna akredite olduklarını ve sınav yapma yetkisini aldıklarını aktaran Mehmet Sarıbıyık, “Bu yetkinlik çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ormanda bizzat bu sınavın yapılması, yani kesimin yapıldığı yerde bu sınavın yapılması ile ilgili bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

TECRÜBELİ İŞÇİYE TEORİK EĞİTİM

SAYEM Müdürü Doktor Barış Boru da sınavların ormanlık alanda yapıldığını ifade ederek, “Yıllardır bu işi yapan orman üretim işçilerinden, her gün yapmış oldukları işlemleri bir de kamera karşısında değerlendiricilerin huzurunda belli kriterlere göre yapmalarını istiyoruz. Bu alanlarla ilgili uygulamalı sınavlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

  • ‘ORMANDA ÇALIŞAN BELGESİNİ ALSIN’
  • Sınava giren 53 yaşındaki Kenan Pir de 40 yıldır orman işiyle uğraştığını kaydetti. Orman köylüsü olduklarını belirten Pir, “Sınav olduk. Sınav sonunda çalışanlara bir belge veriliyor. 11 Kasım 2019 tarihinden sonra bu belge olmadan ormana girip çalışılamayacak. Bu nedenle bu belgeyi ormanda çalışan herkes sınava girerek alsın” ifadelerini kullandı.

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