Orman teşkilatı yangınlara müdahalede '10 dakika' hedefine odaklandı

"Bunlardan biri, yangın öncesi bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri, diğeri yangın esnasındaki çalışmalar, sonuncusu ise yanan alanların rehabilitasyonu ve ağaçlandırılması. Bizler şu ana kadar yangın öncesi yapılan çalışmaların tamamını gerçekleştirdik. 44 bin personelimizden 22 binini, yangında fiilen aktif olarak görevli arkadaşlarımızın bilgi yenileme eğitimlerini gerçekleştirdik. Bunun yanında 4 bin 500 orman köyünde yaşayan 72 bin köylümüz ile 6 bin çoban ve arıcıya da orman yangınlarıyla ilgili hem ikaz edici hem de bilgilendirici eğitimler verdik. Ayrıca bize yangınlarda destek veren jandarma ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı 4 bin 600 askeri personele de yangınla mücadele eğitimi verildi."