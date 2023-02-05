Orman yangınları yerli köpükle söndü: Avrupa Afrika ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor

Son dönemde tüm dünyada orman yangınlarının oluşum sayısı artarken, Türkiye’den bu alanda çözüm niteliğinde bir girişim çıktı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl ilk kez kullanılan, Türkiye'nin yerli ve milli yangın söndürme solüsyonu ile orman yangınları, 2022’de bir önceki yıla göre büyük oranda azaldı. Yanan orman alanı, 139 bin 503 hektardan 12 bin 384 hektara kadar indi. Kamuoyunda 'Kırmızı Köpük' olarak bilinen yeni nesil yangın söndürücü, Özay İpek'in sahibi olduğu Neuvatec Teknoloji'nin 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıktı.

DİSTRİBÜTÖRLÜK İSTİYORLAR

Türkiye'nin orman varlığının korunması amacıyla tamamen yerli imkanlarla ve Türk mühendisler tarafından üretilen yangın geciktirici 'kırmızı köpük’ adı verilen ürün, orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılıyor. Tamamen yerli imkanlarla üretilmesi, afet anında tedarik sorununu ortadan kaldırıyor ve dışa bağımlılığı azaltıyor. Geçen yıl 1.000’in üzerinde çıkan yangının söndürülmesinde ürünlerinin kullanıldığını söyleyen Neuvatec Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Özay İpek, “Tamamen yerli imkanlarla ürettiğimiz bu ürünün ismi yangın geciktirici. Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü’müze verdik. Binin üzerinde çıkan yangında ürünümüz başarıyla kullanıldı. Bazı ülkeler bizden distribütörlük de istiyor. Türkler yapamaz dedikleri her şeye talibiz” diye konuştu.

Özay İpek

10 ÜLKEYE SATIŞ

Yaklaşık 10 yıldır çeşitli alanlarda Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten Özay İpek, geçtiğimiz yıllarda Muğla ve Antalya'da yaşanan yangınlardan sonra yangın geciktirici ürün çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

İpek, “Ormanlar bizim ortak mirasımız. Özellikle ülkemizdeki ormanlarımıza sahip çıkmak bizim için milli bir meseledir. Devletimizin izni doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. İpek, küresel iklim değişikliğinin tüm dünyada ormanları tehdit ettiğine dikkati çekerek, bu nedenle ürünün yurt dışından da ilgi gördüğünü belirtti. İpek, “Şu anda Avrupa, Afrika, Arap ülkelerine satış yapıyoruz. 10 ülkeye ihracatımız var ve bu sayıyı zamanla artırmak, yerli ürünümüzü dünyanın her yerine ulaştırmayı ülkemizi gururla temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Battaniye görevi görüyor

Retardant isimli ürün, yanan ormanların üzerine dökülüyor. Alevlerin sardığı alanı bir battaniye gibi örtüyor. Yangını söndürüp, soğuttuktan sonra gübreye dönüşüyor. Köpük, yangında battaniye görevi görüyor. Bitkilerin alev almasını engellemesinin yanında; yangını bastırma, soğutma ve geciktirme özelliği de var. Yangın söndürme özelliğinin yanı sıra geciktirici olarak da kullanılıyor. Hava araçlarıyla henüz yanmamış bölge üzerine ürün kullanılarak güvenli bir hat çekiliyor. Ürün, canlı ağaçların üzerini kaplıyor ve yanmaz bir zırh oluşturuyor. Ağaç ve bitkinin alev alma özelliği kayboluyor. Böylece alevlerin yayılması da geciktiriliyor.



