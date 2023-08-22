|
Gündem

Orman yakan şüpheli görüntü 79 saatlik incelenerek yakalandı

Muğla'da 160 hektarlık alanın yanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, jandarma ekibinin 79 saat görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandı. Tutuklanan şüphelinin 12'si hırsızlık olmak üzere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" gibi suçlardan 18 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

16:47 . 22/08/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.D.'nin yakalanması için jandarma ekibi titiz bir çalışma yürüttü. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, JASAT ekibi, yanan alanda bulduğu hafif şiddette patlayıcı bulunan bir torpil parçasını incelemeye aldı. Bölgedeki 17 iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarından 79 saatlik görüntüyü ve yangının çıktığı güzergahı kullanan 432 aracı inceleyen ekipler, şüphelinin yangın esnasında kullandığı aracı tespit etti.

Görüntüler ortaya çıktı

Plakası belirlenen araçtan kimliği de tespit edilen zanlı adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede de yangın sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı.

18 ayrı suç kaydı bulunuyor

Öte yandan, şüphelinin evinde yapılan aramada ise çamaşır makinesine gizlenen çok sayıda patlamamış torpil, maske, av tüfeği ve evin bahçesinde deneme amacıyla patlatılmış çok sayıda torpil parçası bulundu. Tutuklanan şüphelinin 12'si hırsızlık olmak üzere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" gibi suçlardan 18 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.



#Muğla
#Milas
#JASAT
#Orman Yangını
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yapımı devam eden 10 katlı binada iskele çöktü: 1 ölü, 2 yaralı