Orman yangınları hız kesmiyor: Sabotaj ihtimali de masada

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle ormanlık alanlardaki yangın sayısı doğal olarak atarken, son dönemlerde hemen her gün yeni bir yangın haberi gelmesi farklı sorulara neden oldu.

Özellikle Ege ve Akdeniz'de geniş alanlarda çıkan yangınları son olarak İzmir ve Muğla'da çıkan yangınlar izledi.

Sadece dün, Türkiye genelinde 4 büyük orman yangını yaşandı. Yangınların 2'si Milas'ta 2'si de İzmir'de meydana geldi. Bu yangınlarda yüzlerce hektar alan küle döndü.

Aynı günde 27 yangın

Hatırlanacağı üzere bayram döneminde yaşanan orman yangınları da ekiplere zor anlar yaşatmıştı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde adeta Türkiye'nin ciğerleri yandı. Yurdun dört bir yanından gelen son dakika yangın haberleri birbirini izledi. 15'i orman yangını ve 12'si kırsal alan yangını olmak üzere dün tam 27 yangın meydana geldi.

Yangınlarda sabotaj ihtimali değerlendirilmeli

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, son dönemlerde artan yangınlar için tüm seçeneklerin en ince ayrıntısına kadar güvenlik güçlerince değerlendirildiğine işaret etti.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ve Fethiye'de çıkan çıkan orman yangınlarını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlendiğini de anımsatan Başbuğ, şöyle devam etti:

"Türkiye son dönemde Suriye ve Doğu Akdeniz'de çok önemli adımlar attı. Bu adımlar hem bölgedeki dengeleri doğrudan etkiledi hem de teröristlere ciddi zarar verdi. Yaşanan süreci yurt içindeki terörle mücadele kapsamında üst üste yapılan başarılı operasyonlar takip edince, örgütün nefes alma imkanı kalmadı. Irak'ta, Suriye'de, sınırın iç tarafından yedikleri darbelerle dizlerinin üzerine çöktüler.

Yangına müdahale eden ekipler.

Bu da bir savaş yöntemi

Son dönemlerdeki yangınların her zaman alışık olduğumuz anız yangınları ya da vatandaşların kişisel hatalarından kaynaklı olaylar değil.

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Bir ülke ile savaşırken sadece silahlar konuşmuyor. Hedef ülke kimi zaman ekonomik teröre maruz kalıyor, ki doların bir anda ülkemizde hangi seviyelere geldiğini hatırlıyoruz... Kimi zaman da biyolojik savaşlar oluyor, belirli bölgelerde kanserin artması gibi.

Yangına müdahale eden ekipler.

Orman yangınları da bir nevi ekonomik savaşın bir yansıması. Son zamanlarda ciddi yara alan teröristlerden her şey beklenir. Son dönemlerdeki yangınlarda rüzgarın en hızlı olduğu gün ve saat aralığını seçilmekle kalmıyor, yangın aynı anda birden fazla yerde eş zamanlı başlıyor.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda yaz dönemini 3 ya da 4 büyük yangınla kapatıyordu. Şimdi bir gün içerisinde 4 büyük yangınla mücadele ediyoruz.

Güvenlik güçlerimiz bu konuda eminim ki çok detaylı bir çalışma yürütüyordur. Yangınları kimin üstlendiğinden ziyade, yetkililerden gelecek açıklamayı beklemek çok daha doğru olacaktır."

GÜNDEM Muğla'da ve İzmir'de 4 ayrı orman yangını