Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Orman yangınlarıyla İHAlı mücadele 24 saat gözetleyecekler
POLİTİKA

Orman yangınlarıyla İHA'lı mücadele: 24 saat gözetleyecekler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yıl 4 İHA kullanılacağını açıkladı. Adana, Antalya, İzmir ve Muğla’da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgeler gözetlenecek.

Haber Merkezi AA
Orman yangınlarıyla İHAlı mücadele: 24 saat gözetleyecekler
Ormanlık alanlar İHA'larla 24 saat gözetlenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yıl 4 insansız hava aracı (İHA) kullanacaklarını bildirdi.

4 adet İHA görev alacak

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanı 24 saat İHA'lar ile takip ediyoruz. 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla'da konuşlanacak 4 adet İHA ile yangına hassas tüm bölgelerimizi gözetleyeceğiz" ifadesini kullandı.

2020'de İHA ile 234 yangın tespit edildi

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer alan videodaki bilgilere göre, geçen yıl kullanılan bir İHA ile 234 orman yangını tespit edildi. Bu yıl 4 İHA ile söz konusu illerin yanında KKTC ormanları da 24 saat gözetlenecek.

Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti
EKONOMİ
Milli İHA bu kez yangının üstüne gitti

İHA'lara yeni görev: Yangınlar için kullanılabilir
GÜNDEM
İHA'lara yeni görev: Yangınlar için kullanılabilir

İHA’lar ormanları izleyecek
GÜNDEM
İHA’lar ormanları izleyecek
Abone Ol Google News
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.
Golden önce faul var mı?

Golden önce faul var mı?

Başakşehir'in golü öncesi faul tartışması yaşandı.
Rsuyadan bir hamle daha

Rsuya'dan
bir hamle daha

​Çekya'nın 20 diplomatını istenmeyen kişi ilan etti.
Tablo ciddi!

Tablo ciddi!

​Ölü sayısı arttı, vaka sayısı düştü.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Bakan Koca, kritik haritayı yayınladı.
Bir sağlık üssü daha

Bir sağlık üssü daha

​Amasya Valisi 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi.

İki ay içinde<br>teslim müjdesi

İki ay içinde
teslim müjdesi

​Malatya'daki depremzedeler için inşa edildi.

​Kaza sonrası öldüresiye dövülen şahsın anlattıkları şoke etti.

​Türk bilim insanlarından dünyada ses getirecek çalışma.
7 kişiyle <br>sahaya çıktılar

7 kişiyle
sahaya çıktılar

COVID, futbol dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Çaresiz kalınca<br>hastaneye götürdü

Çaresiz kalınca
hastaneye götürdü

Sindirim sistemi ve akciğerinde enfeksiyon tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.