Ormancılığın geleceği İstanbul’da konuşulacak

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, uzmanlar ve sektör temsilcileri, Orman Haftası kapsamında İstanbul’da düzenlenecek “Yeşil Vatan’dan Dünya Ormancılığına” temalı toplantıda yarın bir araya gelecek.
İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) adıyla 20–25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle düzenlenecek.
YENİ YÖNTEMLER ELE ALINACAK
Etkinlikte, küresel ormancılık politikaları, orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri ve doğal ekosistemlerin korunması gibi konular ele alınacak.