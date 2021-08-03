Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi

İzmir’in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız’dan yakınları bir süre sonra haber alamadı. Telefonu bir gün boyunca açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri ve halkın da desteği ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama kurtarma çalışmasının 4’üncü gününde öğretmen Emine Gökkız’ın cesedi Haymalı bölgesinde ormanlık alanda iple bir ağaca asılı vaziyette bulundu.

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ÖLÜM SEBEBİ BOYUN KIRILMASI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emine Gökkız’ın cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan ön otopside Emine öğretmenin asılmaya bağlı iple boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Emine Gökkız’ın cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Bekereci köyünde toprağa verildi.