Azra’nın kayıp uzuvları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor

Antalya'da 28 Temmuz 'da evinden ayrılan ve kayıp olan
Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
Azra'nın katili Mustafa Murat Ayhan emniyetteki sorgusunda işlediği cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etmişti. Katil Ayhan, Azra'yı öldürdükten sonra cesedini parçaladığını ve Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüğünü söylemişti.
Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklandı
Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayıp parçaları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vücuduna ait kayıp parçalar, katili M.M.A.’nın Kepez bölgesindeki ormanlık alanda ’uçuruma attım’ dediği noktada aranıyor.