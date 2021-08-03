Gündem Azranın kayıp uzuvları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor
ANTALYA

Azra’nın kayıp uzuvları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vücudunun kayıp parçaları, Özel Harekat polisleri tarafından, katilinin ifadesinde “kafasını uçurumdan attım” dediği bölgede aranıyor.

Haber Merkezi İHA
Antalya haber: Azra’nın kayıp uzuvları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor
Azra'nın vücudunun kayıp parçaları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor

Antalya'da 28 Temmuz 'da evinden ayrılan ve kayıp olan

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Azra Gülendam Haytaoğlu
İHA
Azra Gülendam Haytaoğlu

Azra'nın katili Mustafa Murat Ayhan emniyetteki sorgusunda işlediği cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etmişti. Katil Ayhan, Azra'yı öldürdükten sonra cesedini parçaladığını ve Kepez ilçesi Varsak’taki ormanlık alana gömdüğünü söylemişti.

İHA

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Üniversiteli Azra tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş

"Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklandı

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Talihsiz Azra'nın kayıp parçaları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor
İHA
Talihsiz Azra'nın kayıp parçaları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor

Kayıp parçaları Özel Harekat polisleri tarafından aranıyor

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vücuduna ait kayıp parçalar, katili M.M.A.’nın Kepez bölgesindeki ormanlık alanda ’uçuruma attım’ dediği noktada aranıyor.

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