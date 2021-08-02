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KAHRAMANMARAŞ

Emine öğretmenden de acı haber: Cansız bedeni ormanda bulundu

Kahramanmaraş'ta, cumartesi gününden beri kayıp olarak aranan öğretmen Emine Gökkız'ın, ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Kahramanmaraş haber: Kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
4 gündür aranan Emine öğretmenden acı haber geldi.

İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaparken, tatil için geldiği Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yürüyüş yapmak için ayrılan öğretmen Emine Gökkız, bir daha dönmedi.

Emine Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.
DHA
Emine Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

500 kişi 4 gündür arıyordu

Ailesinin ulaşamayınca ihbarda bulunmasıyla 2 çocuk annesi Gökkız'a ulaşılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Polis, jandarma, AFAD, jandarma ekipleri ile dağcılık kulübü üyeleri ve bölge halkından oluşan 500 kişi tarafından 4 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Güvenlik güçlerince bölgede inceleme yapılırken Emine Gökkız'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

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