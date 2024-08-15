|
Gündem

Ormanda mangal yaktılar: Ekipler cezayı kesti! 'Ateş biz geldiğimizde yanıyordu' diye kendilerini savundular

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mangal ateşi yakan 2 kişiye toplam 4 bin 104 lira para cezası uygulandı. D.Y. ve A.S'nin kendilerini "Ateş biz geldiğimizde yanıyordu" diye savundukları öğrenildi.

09:46 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Bölgede yapılan incelemede D.Y. ve A.S'nin mangal yapmak için ateş yaktığı tespit edildi.
Bölgede yapılan incelemede D.Y. ve A.S'nin mangal yapmak için ateş yaktığı tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mangal ateşi yakan 2 kişiye toplam 4 bin 104 lira para cezası uygulandı.

Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkisinde dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kemer Orman İşletme Şefliği ilk müdahale aracı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Beydağları Sahil Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemede D.Y. ve A.S'nin mangal yapmak için ateş yaktığı tespit edildi.

Ateşi söndüren ekipler, 2 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 4 bin 104 lira para cezası kesti.

D.Y. ve A.S'nin kendilerini "Ateş biz geldiğimizde yanıyordu" diye savundukları öğrenildi.


#Antalya
#Kemer
#Orman
#Mangal
#Kuzdere
10 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor