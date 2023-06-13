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'Ormanın hayaleti' Van'da görüntülendi: En düşük frekanslı sesleri bile duyuyor

Van'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanını almıştır" denildi.

16:52 . 13/06/2023 Salı
DHA
Vaşak, Türkiye'de yaşayan beş kedi türünden biri.

Vaşak, Türkiye'de yaşayan beş kedi türünden biri.

Nesli 1'inci derece koruma altında bulunan vaşakın fotokapana yansıyan görüntüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce Twitter'da paylaşıldı.

'Ormanın hayaleti vaşak görüntülendi' mesajı ile yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"14'üncü Bölge Müdürlüğümüze bağlı, alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında ülkemizde yaşayan 5 kedi türünden biri olan vaşak görüntülendi. Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanını almıştır. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle beslenir."
#Van
#Vaşak
#Ormanın hayaleti
#DKMP
31 dakika önce
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