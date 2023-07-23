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Ormanları yakan PKK’lı öldürüldü

MİT, 2021 yılındaki orman yangınlarını başlatan PKK/KCK-YPS Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan’ı Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. PKK bünyesindeki “Ateşin Çocukları” denilen oluşumun kurucusu olarak bilinen “Özgür Şoreş” kod adlı terörist Antalya, Muğla, Mersin ve Hatay’da 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına neden olan eylemlerin talimatını vermişti.

Haber Merkezi
04:00 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
PKK /KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Soreş kod adlı Özgür Alparslan, MİT’in düzenlediği operasyonla öldürüldü.

PKK /KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Soreş kod adlı Özgür Alparslan, MİT’in düzenlediği operasyonla öldürüldü.

MİT, 2021’deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan’ı Irak’ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Özgür Şoreş Kod adlı teröristin Murat Karayılan’dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği öğrenildi. MİT, eylem gerçekleştirmek için Irak/Gare alanından ayrılan Özgür Şoreş Kod adlı Özgür Alparslan’ı nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜTÜN SABOTAJCISI

MİT, 2019 yılı itibarıyla PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş Kod adlı Özgür Alparslan’ın, Türkiye’de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrendi.

ADIM ADIM İZLENDİ

Saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan’ı uzun süredir takip ediyordu. MİT, Murat Karayılan’dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olan ve Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edinmesi sonrası düğmeye bastı. Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gare alanından ayrılan Alparslan yapılan operasyon kapsamında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.

EYLEMLERİN TEDARİKÇİSİYDİ

Suriye üzerinden Türkiye’ye örgüt mensuplarına silah ve mühimmat, bomba düzeneklerinin aktarılmasından sorumlu olan Alparslan ayrıca metropollerdeki YPS eylemlerini organize ediyordu.

Metina’da 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina’da tespit edilen teröristlerin hava harekatlarıyla öldürüldüğünü duyuran MSB, “Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edecek” açıklamasını yaptı.



#Orman Yangını
#MİT
#PKK
#Terörist
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