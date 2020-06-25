Ormanlık alanda kurutulmaya bırakılan kenevirler bulundu

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Moto magandalar trafikte: Dans edip birbirine tekme attılar

İstanbul E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan 3 motosikletli maganda, hem dans ederek hem de birbirlerine tekme ve yumruk atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları sosyal medyadan paylaştı.