Orta gelirliye konut kampanyası: Bakan Kurum açıkladı 81 ili kapsayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaşmıştı. Bakan Murat Kurum orta gelir gurubuna yapılacak olan konut kampanyasıyla ilgili konuştu.

Bakan Kurum orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaştı. Kurum, 81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Murat Kurum, "TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

Kurum, "Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.

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OYNAT 01:38 Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: 81 ilimizde yapacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu canlı yayında iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve kentsel dönüşüm planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.' diyen Bakan Kurum, haziran ayında da bir TOKİ müjdesi verileceğini belirtti. Bakan Kurum, bu müjdenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını söyledi. BiP'te paylaş

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