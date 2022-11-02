Gündem Orta gelirliye konut kampanyası Bakan Kurum açıkladı 81 ili kapsayacak
ANKARA

Orta gelirliye konut kampanyası: Bakan Kurum açıkladı 81 ili kapsayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de AK Parti grup toplantısı ardından basın mensuplarına, sosyal konut projesinin devamına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, 100 bin konutu içeren bir konut kampanyası planladıklarını projenin 81 ili kapsayacağını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Orta gelirliye TOKİ kampanyası
Orta gelir grubuna konut kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaşmıştı. Bakan Murat Kurum orta gelir gurubuna yapılacak olan konut kampanyasıyla ilgili konuştu.

Bakan Kurum orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaştı. Kurum, 81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Murat Kurum, "TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

Kurum, "Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: 81 ilimizde yapacağız
OYNAT 01:38
Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: 81 ilimizde yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu canlı yayında iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve kentsel dönüşüm planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.' diyen Bakan Kurum, haziran ayında da bir TOKİ müjdesi verileceğini belirtti. Bakan Kurum, bu müjdenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını söyledi.


Bakan Kurum: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne sekiz milyon vatandaşımız başvurdu
EKONOMİ
Bakan Kurum: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne sekiz milyon vatandaşımız başvurdu

TOKİ orta gelir grubu konutları hangi illerde olacak?
ÖZGÜN
TOKİ orta gelir grubu konutları hangi illerde olacak?
ABDden Kuzey Kore iddiası

ABD'den Kuzey Kore iddiası

Rusya'ya 'önemli miktarda' topçu mermisi gönderdi.
Güçlü kalbin sırları

Güçlü kalbin sırları

​Uzmanlar açıkladı: Daha dinç bir bedene kavuşabilirsiniz.
Türkiyeye tahıl koridoru teşekkürü

​Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü.

Müjdeyi Bakan Kurum verdi: 81 ili kapsayacak.

Müjdeyi Erdoğan duyurdu: Kaldığı yerden devam edecek.

Asgari ücret ne olacak? Gözler yarınki açıklanacak rakamlarda.

​Aynes Gıda için TMSF'ye bugün ödemeyi yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.