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SAMSUN

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Artvin hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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