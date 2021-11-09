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İSTANBUL

Ortağı İnönü’yü görmedi

Geçtiğimiz günlerde 4. yıl kutlamalarında yayımladığı reklam filmini öne çıkarmaya başlayan İYİ Parti, bilboard reklamlarında dikkat çeken bir afişe imza attı. Geçmişten günümüze Türk siyasetinde öncü olan ve hayatını kaybeden liderlerin gösterildiği afişte ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yer verilmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortağı İnönü’yü görmedi
Türk siyasetinde öncü olan ve hayatını kaybeden liderlerin gösterildiği afişte ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yer verilmedi.

İYİ Parti, Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit ağabeyine küfretmesi ardından reklam çalışmalarına ağırlık verdi. Geçtiğimiz günlerde 4. yıl kutlamalarında yayımladığı reklam filmini öne çıkarmaya başlayan İYİ Parti, bilboard reklamlarında dikkat çeken bir afişe imza attı. Geçmişten günümüze Türk siyasetinde öncü olan ve hayatını kaybeden liderlerin gösterildiği afişte ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yer verilmedi.

Reklam filminde Adnan Menderes ve İsmet İnönü’ye yer verilmezken reklam bilbordlarında yer alan İYİ Parti afişinde Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit’in fotoğrafları vardı. Afişte dikkat çeken ise İsmet İnönü’nün olmaması oldu. İYİ Parti, ittifakta yer aldığı ortağı CHP’nin “Millî Şef” unvanı verdiği İnönü’yü görmezden geldi.

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