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Ortak tavır gösterelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararlar bu bakımdan mühim” dedi.

04:00 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK

Malezya Başbakanı İbrahim’in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya’yı ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade etti. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

LOKOMOTİF SAVUNMA SANAYİİ

Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda Malezya’nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti. Görüşmede, FETÖ’nün Malezya’da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Malezya
#İslamofobi
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