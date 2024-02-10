İstanbul’da 1994 yılında başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan iktidarları süresince azınlık temsilcilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kurum, “Sizler de bu çeyrek asırda bizlere yol arkadaşlığı yaptınız. İstanbul’un en güzel simalarından biri olan, kendisini saygıyla, sevgiyle, özlemle andığım yol arkadaşımız Markar Esayan, bu toprakların en asil seslerinden biriydi. Şimdi de yine güzel dostumuz sevgili Sevan Sıvacıoğlu gazi meclisimizde vekil olarak asil bir görevi icra ediyor. Biz bu dostlarımızla ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık" diye konuştu.