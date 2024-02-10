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Ortak vatan ortak gelecek

Azınlık cemaatleri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık’’ dedi

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:50 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Ermenileri Patrikliği’nde, Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan, Başpiskopos Aram Ateşyan ve Azınlık cemaatleri ile görüştü.

YOL ARKADAŞLIĞI YAPTINIZ

İstanbul’da 1994 yılında başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan iktidarları süresince azınlık temsilcilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kurum, “Sizler de bu çeyrek asırda bizlere yol arkadaşlığı yaptınız. İstanbul’un en güzel simalarından biri olan, kendisini saygıyla, sevgiyle, özlemle andığım yol arkadaşımız Markar Esayan, bu toprakların en asil seslerinden biriydi. Şimdi de yine güzel dostumuz sevgili Sevan Sıvacıoğlu gazi meclisimizde vekil olarak asil bir görevi icra ediyor. Biz bu dostlarımızla ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık" diye konuştu.

DEPREM SIYASET ÜSTÜ BIR MESELE

Murat Kurum Tuzla Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Yıkım Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. Deprem siyaset üstü bir mesele olduğunu söyleyen Kurum, "Mesele insanımızın canı, evlatlarımızın hayatı olduğu yerde; deprem konusu kimsenin siyasi kariyerine basamak yapılamaz. İstanbullular yüksek ferasetleriyle kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyor. İstanbullular liyakatin ve eser üretenlerin yanında olacaktır” dedi.



#Murat Kurum
#İBB
#Türkiye Ermenileri Patrikliği
23 dakika önce
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