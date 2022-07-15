Ortaklığımızı zehirlemek istediler

15 Temmuz darbe girişimini Batı medyasından öğrenen birçok Afrikalı ülke, Türkiye’nin kendini ve FETÖ ile mücadelesini anlatmasıyla örgüte olan tavrını değiştirdi. Ankara’nın yoğun çabaları sonucu kıtada FETÖ’ye ait birçok eğitim kurumu Maarif Vakfı’na devredildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Ensititüsü, Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

ÇABALAR SONUÇ VERDİ

15 Temmuz 2016 tarihindeki meşum darbe teşebbüsü Türkiye’nin hem iç hem de dış politikası açısından önemli bir kırılma noktasıdır. İçeride anayasal düzene karşı suç işleyen dini görünümlü FETÖ yapılanmasının devlet kadrolarından tasfiyesi ile meşgul olunurken, kökü dışarıda olan bu yapılanmanın tehdit potansiyelinin devam etmesi sebebiyle uluslararası alanda Türkiye’nin haklı davasını destekleyecek ortaklara ihtiyaç duyulmuştur. Birleşmiş Milletler’de 54 devlet ile temsil edilen Afrika kıtası, bu anlamda Türkiye’nin destek beklediği bölgelerden biriydi. Ancak, “15 Temmuz’a Afrika’dan bakmak” başlıklı bir sempozyum oturumunda Afrikalı gazetecilerin vurguladığı üzere, Batı medyasından beslenen Afrika basını 15 Temmuz darbe girişimini de Batı medyası üzerinden takip edebildi. Dolayısıyla darbe girişimi Afrika basınında genel olarak üstünkörü ele alınmış ve Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesini meşrulaştıracak şekilde detaylara yer verilmemiştir.

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Mürsel Bayram

FETÖ mensupları Afrika devletlerinde sahip oldukları okul, hastane, medya organları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bu nedenle Türkiye, Afrika’daki FETÖ faaliyetlerini sona erdirmek, bilhassa okulları devralmak için yoğun bir diplomatik çaba sarf etmiştir. Nitekim Türkiye’nin çabaları sonuç vermiş 2016’da Afrika devletlerinin yüzde 85’inde FETÖ okulları mevcutken bu sayı 2019’da yüzde 45’e gerilemiştir. 2016’dan bu yana yaklaşık 25 Afrika ülkesinde 156 FETÖ okulu Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmiştir. Afrika kıtasında 21 okul ile en çok okul kapatan ve/veya devreden ülke Mali olurken, onu 14 okulla Kamerun, 13 okulla Senegal, 11 okulla Tanzanya ve 10 okulla Gine takip etmiştir.