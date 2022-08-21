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ANKARA

Oruç Reis güçlenerek dönecek: Operasyon kabiliyeti arttı

Bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, diğer yandan sismik araştırmalarına devam ederken eldeki gemilerini de güçlendiriyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Oruç Reis güçlenerek dönecek: Operasyon kabiliyeti arttı
​Oruç Reis

Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 5 yıllık zorunlu bakım, ekipman ve yazılım modernizasyonu için faaliyetlerine ara verdi.

OPERASYON KABİLİYETİ ARTTI

  • Birkaç aydır İstanbul’da bakımda bulunan gemi, geçtiğimiz günlerde de Zonguldak’taki Filyos Limanına demirledi. Son aşamasına gelinen modernizasyon çalışmalarının ardından Oruç Reis Gemisinin sismik veri toplama kapasitesi, 4x6.000 metreden 4x8.100 metreye çıkarılacak. Böylece gemi, petrol ve gaz potansiyelinin tespiti için 20 yılda toplayabileceği veriyi 8 yılda toplayabilecek. Ayrıca sismik veri toplama kapasitesinin artırılması sayesinde gemi daha çok 3 boyutlu projelerde kullanılmaya başlanacak. Operasyon kabiliyeti ile daha derin hedefleri ve özellikle tuz-altı derin hedefleri haritalandırma kabiliyeti kazandırılacak.
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