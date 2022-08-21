Oruç Reis güçlenerek dönecek: Operasyon kabiliyeti arttı Bir yandan Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, diğer yandan sismik araştırmalarına devam ederken eldeki gemilerini de güçlendiriyor.

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