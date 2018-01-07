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POLİTİKA

HDP'li Osman Baydemir gözaltına alındı

Osman Baydemir gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İzmir'de daha önce hakkında açılan bir dava kapsamında ifade vermediği için gözaltına alındı. Baydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracığıyla verdiği ifade sonrası adliyeden ayrıldı.

Haber MerkeziIHA
Osman Baydemir
Osman Baydemir

HDP Milletvekili Osman Baydemir, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle, İzmir’de ifadesi alınmak üzere polis eşiliğinde adliyeye getirildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in, partisinin programı kapsamında gittiği İzmir’de ifadesi alınacak. Hakkında yakalama kararı olan Baydemir’in, İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi’ne geçerken polisler tarafından durdurulduğu ve Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında “2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade vermediği için çıkarılan yakalama kararı kapsamında alıkonulduğunu öğrenildi. Gece SGK misafirhanesinde tutulan Baydemir’in ifade işlemleri, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi hazır olmadığı için, sabah saatlerine bırakıldı. Baydemir, İzmir Adliyesine götürülüp buradan SEGBİS yoluyla ifade verecek.

Hakkında dava açılmıştı

27 Aralık 2015’te Şırnak’ın Cizre ilçesinde cenazelere yapılan muameleyi protesto etmek isteyen Baydemir hakkında “toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet” etmekten dava açılmıştı. Baydemir’in bu kapsamda ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İfade verdi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, hakkında Şırnak'ta açılan dava kapsamında İzmir Adliyesinde ifade verdi.

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada talimatla ifadesinin alınmasına karar verilen Baydemir, polisin tebligatta bulunmasının ardından İzmir Adliyesine geçti.

Baydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracığıyla verdiği ifade sonrası adliyeden ayrıldı.

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