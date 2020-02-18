Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında gözaltı kararı

Ekonomi

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor

Son aylarda büyük rağbet gören ve fiyatların da sürekli yükselişte olduğu ikinci el taşıt piyasasında ortaya çıkan tablo sonrası bir takım düzenlemeler gündemde. Geçtiğimiz yıl satılan araçların yarıya yakının kayıt dışı olması ve 3'den fazla ilan giren kişi sayısının 300 bini aşmasının ardından bakanlığa iki talepte bulunuldu. İkinci el alım satımların büyük oranda döndüğü online kanallar üzerinden yapılan ilan girişlerine TC kimlik numarası ve ekspertiz raporu zorunluluğu getirilmesi isteniyor. Bakanlık ise daha kapsamlı bir adım için çalışma yürütüyor.