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POLİTİKA

Osman Kavala tutuklu kalmaya devam edecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Osman Kavala
Osman Kavala

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada yargılanan Osman Kavala'nın, tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada yaptığı savunmada Kavala, iddianamedeki suçlamaların hiçbirinin olgusal temellere dayanmadığını iddia ederek, suçlamaların kendi dünya görüşü, etik değerleri ve sorumlu olduğu kuruluşların faaliyetlerine taban tabana zıt olduğunu söyledi.

"Hakkımdaki iddialar mantıksız"

Sanık Kavala, hayatı boyunca askeri darbelere karşı çıktığını savunarak, "Ordunun siyasete müdahale etmesini eleştirdim. Gülenci örgütlenme ağı ile hiçbir ilişkim olmadı. Darbe girişimini desteklemek hayat deneyimime, dünya görüşüme ve etik değerlerime tamamen terstir. İddianamede, Adil Öksüz'ün ABD'ye gitmesi ile benim Almanya seyahatimin aynı zamana rastlamış olmasının aramızda irtibat olduğunun delili olarak sunulması da, olağanüstü ölçüde mantıksız bir iddiadır" dedi.

Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına karar verildi

Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti. Talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına karar verdi.

Firari sanık Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Şubat 2021'e erteledi.

  • FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlarından yargılanıyor.

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