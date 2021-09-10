Osman Nuri Kabaktepe: Cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak cehaletin ürünü

Balıkesir'de, CHP Edremit Belediyesi ve ÇYDD tarafından düzenlenen bir programda, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurularak aşağılanması tepkilere neden oldu.

GÜNDEM Edremit'teki gösteriye soruşturma

Balıkesir Valiliği tarafından inceleme başlatılan gösteriye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaktepe, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

İstiklal Harbi’nde, kundağında bebeğini bırakarak cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak, saplantılı bir cehaletin ürünüdür. Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır.

İstiklal Harbi’nde, kundağında bebeğini bırakarak cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak, saplantılı bir cehaletin ürünüdür.



Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır. https://t.co/YfP4zcV6ni — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) September 10, 2021