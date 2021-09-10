Gündem Osman Nuri Kabaktepe Cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak cehaletin ürünü
İSTANBUL

Osman Nuri Kabaktepe: Cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak cehaletin ürünü

Balıkesir'de düzenlenen bir programda, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurularak aşağılanmasına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstiklal Harbi’nde, kundağında bebeğini bırakarak cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak, saplantılı bir cehaletin ürünüdür. Bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe: Cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak cehaletin ürünü
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Balıkesir'de, CHP Edremit Belediyesi ve ÇYDD tarafından düzenlenen bir programda, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurularak aşağılanması tepkilere neden oldu.

Edremit'teki gösteriye soruşturma
GÜNDEM
Edremit'teki gösteriye soruşturma

Balıkesir Valiliği tarafından inceleme başlatılan gösteriye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaktepe, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

  • İstiklal Harbi’nde, kundağında bebeğini bırakarak cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak, saplantılı bir cehaletin ürünüdür. Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır.

Edremit Belediyesinin Türk kadınını aşağılayan skandal gösterisine tepki: Türk kadınının zincire vuracak adam anasından doğmadı
OYNAT 01:23
Edremit Belediyesinin Türk kadınını aşağılayan skandal gösterisine tepki: Türk kadınının zincire vuracak adam anasından doğmadı
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından tören resmigeçitle sona erdi. AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi. Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, 'Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek.' diyerek tören alanından ayrıldı.

Öte yandan yapılan gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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