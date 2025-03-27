Osmangazi Köprüsü yolunda iki cip çarpıştı: Bir yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolunun Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Yalova istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen S.E.K. yönetimindeki 34 GZM 133 plakalı cip ile E.A. yönetimindeki 81 EE 213 plakalı cip çarpıştı. Savrulan ve yol ayrımındaki bariyere çarpan 81 EE 213 plakalı cipte bulunan ve ismi öğrenilmeyen çocuk yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.