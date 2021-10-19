Osmangazi’de Muhtarlar Günü buluşması

Soğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlar ile buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, demokrasinin uç beyleri olan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ve 136 mahalle muhtarının katıldığı programda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

“Hep Birlikte Daha Güzel Osmangazi”

Yerelde halkın temsilcileri olan muhtarların, demokrasinin temel taşları olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Muhtarlar bizim mahallelerdeki elimiz, ayağımız. Muhtarlarımız mahallelerdeki sıkıntıları anında bize iletiyorlar. Bizler de talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerimizin sıkıntılarını gideriyoruz. Bizim kapılarımız vatandaşımıza ve muhtarlarımıza her zaman açık. Hep birlikte, daha güzel bir Osmangazi için çalışıyoruz” dedi. Özellikle, pandemi sürecinde muhtarların yaptığı çalışmaların, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşma, onların ihtiyaçlarını giderme noktasında kendilerine çok fayda sağladığını belirten Başkan Dündar, “Sosyal devlet olma ilkesinin bir gereği olarak, sizlerin de katkılarıyla bu süreci başarılı bir şekilde geçirdik. Bu desteğinizi eksik etmemenizi istiyorum” diye konuştu.

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Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, kısa süre önce göreve başladığı Osmangazi’de, en büyük teveccühü muhtarlardan gördüğünü söyledi. Kaymakam Partal, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde büyük sorunlar yaşadık. Bu süreçte, siz muhtarlarımız en ücra köşedeki vatandaşlarımıza ulaşarak, ihtiyaçlarını tespit edip bizlere ilettiniz. Bizlerin elini güçlendirdiniz. Bundan sonra da, Osmangazi’de bu hizmetleri hep birlikte devam ettireceğiz. Bu vesile ile 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum” dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, konuşmasına 19 Ekim’i Muhtarlar Günü olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek başladı. Muhtarların, milletin teveccühü ile seçilmiş kişiler olduğunu ifade eden Mandacı, “Her daim bizlerle birlikte olmaya özen gösteren, mahallelerimiz adına kendisine ilettiğimiz talepleri yerine getirmek için büyük gayret gösteren, bu özel günde bizleri bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Tüm muhtar arkadaşlarımın da bu özel gününü kutluyorum” diye konuştu.

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Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, konuşmaların sonunda Başkan Mustafa Dündar ve Kaymakam Ali Partal’a çiçek sundu.