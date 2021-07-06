Gündem Osmangazide Orhon Yazıtları Zirvesi
YEREL GÜNDEM

Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ Zirvesi

Osmangazi Belediyesi, kardeş belediye olduğu Moğolistan’ın Arhangay Belediyesi ile ortaklaşa “Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu” düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ Zirvesi
​Osmangazi’de ‘Orhon Yazıtları’ Zirvesi

Tarihte ilk kez ‘Türk’ kelimesinin geçtiği Orhon Yazıtları'nın yer aldığı Moğolistan'ın Arkhangai Belediyesi ile geçtiğimiz yıl kardeş şehir olan Osmangazi Belediyesi, kardeşlik ilişkilerini ortak kültürel etkinliklerle güçlendiriyor. Türkiye, Kırgızistan, Moğolistan ve Japonya’dan akademisyenlerin oluşturduğu Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu” Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak programda, farklı ülkelerden 20'yi aşkın akademisyen katılımcı olarak bulunacak. Türk-Moğol ilişkilerinde çeşitli görevlerde bulunmuş bürokratlar, STK temsilcilerinin olacağı sempozyum kapsamında Moğol müziğine ait esintiler de yer alacak.

İki gün sürecek sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek, bilim dünyasına kazandırılacak.

Abone Ol Google News
Araba fiyatına satılıyor

Araba fiyatına satılıyor

​Bir buçuk ton ağırlığındaki Paşa alıcısını bekliyor.
Camide imam alt katta antrenör

Camide imam
alt katta antrenör

​Namazdan sonra buraya geçip çocuklarla spor yapıyor.
Bahçeliden önemli açıklamalar

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.

​Bakan Yanık açıkladı: Bayram öncesi dağıtılacak.

Kuvvetli yağacak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Topluma açık bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

​İstanbul'un 10 ilçesinde uyuşturucu operasyonu.

​Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği üzerinde hareketlilik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.