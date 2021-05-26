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YEREL GÜNDEM

Osmangazili atlet rekor geliştirdi

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Enes Çankaya, Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları’nda disk atma kategorisindeki rekorunu geliştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Osmangazili atlet rekor geliştirdi
Enes Çankaya (sağda)

Son dönemde elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Enes Çankaya, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Disk atma kategorisinde 14 yıldır Fatih Şener’e ait rekorun yeni sahibi olan genç sporcu, Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları’nda rekor tazeledi. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Çankaya, 57.62’lik derecesini 59.46’ya çekerek U20 Türkiye rekorunu geliştirdi. Osmangazili yıldız, aynı zamanda Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası’nın barajlarını geçti.

Müsabakadan mutlu bir şekilde ayrılan Enes Çankaya, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar da sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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