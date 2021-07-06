Osmangazili atletten altın madalya

Kapıkule'de bekleyen gurbetçi: Cennete gelmiş gibi hissediyorum çocuklarımı Ayasofya ve Çamlıca'ya götürüp reise dua edeceğim

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte Avrupa'daki gurbetçilerin Türkiye'ye seyahatleri yoğunlaştı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürerken kapıda zaman zaman trafik oluşuyor. Almanya'dan gelen Aydın Kaya, sınırdan geçince duygulandığını belirterek 'Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Sınırda biraz bekleyebiliyoruz. Seve seve beklerim. Sınırdan geçince tüylerim heyecandan diken diken oluyor. 51 senedir gidip geliyorum, her seferinde aynı hissi yaşıyorum' derken Turan Yıldız ise 'Ayasofya Camisi açıldı, Çamlıca da var oraya gideceğiz. Reise dua edeceğiz' ifadelerini kullandı.

