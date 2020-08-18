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ÖSYM açıkladı: YDS'ye yeniden başvuru alınacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 2020-YDS (Yabancı Dil Sınavı) için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru yapılabileceğini duyurdu. Adaylar, başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 20 Ağustos mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr" ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek. Adaylar sınav ücretini 21 Ağustos'a kadar yatırabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları alınan, ancak ertelenen Yabancı Dil Sınavı'na (2020-YDS) 19-20 Ağustos'ta yeniden başvuru alınacağını bildirdi.

  • Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YDS için yeniden başvuru alınacağını belirterek, "Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanacak YDS için 19-20 Ağustos'ta ek başvuru alınacak.

Adaylar, sınav ücretlerini 21 Ağustos'a kadar yatırabilecek

Adaylar, sınav ücretini, 19-21 Ağustos'ta yatıracak. Sınav ücreti, banka şubelerinden 21 Ağustos mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecek adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar ise 21 Ağustos saat 23.59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek.

Sınava, 19-26 Şubat arasında veya 10 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

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Başvuruda HES kodu alınacak

Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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