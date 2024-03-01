ÖSYM Başkanı Ersoy: MSÜ'ye 736 bin 894 aday başvurdu

120 soru için 165 dakika süre verilecek
Ersoy, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verileceğini söyleyerek, "Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sonuçlar 28 Mart'ta açıklanacak
Ayrıca kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. ÖSYM sınav sonuç takvimine göre ise 2024-MSÜ sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.