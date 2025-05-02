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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı açıklaması: Tercih süreci ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı açıklaması: Tercih süreci ne zaman başlayacak?

14:422/05/2025, Cuma
AA
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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama geldi. Bakanlık bünyesine yapılacak olan hemşire, ebe, psikolog, diyetisyen, büro personeli, fizyoterapist ve sağlık teknikeri gibi çeşitli kadrolardaki 15.342 yeni personel alımı tercihleriyle ilgili gelen açıklamada teknik çalışmaların devam ettiğini belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır." ifadelerini kullandı. İşte açıklamanın detayları...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışmanın devam ettiğini belirterek, çalışmanın tamamlanmasıyla tercih sürecinin başlatılacağını bildirdi.


Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak 15 bin 342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs'ta sona erecek."



#ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
#Sağlık Bakanlığı
#sözleşmeli personel alımı
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