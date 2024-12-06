ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin
adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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