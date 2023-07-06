ÖSYM duyurdu: KPSS tercihleri başladı

İnfaz ve koruma memuru alımı ve puanları ÖSYM tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. İnfaz koruma memuru alımları ÖSYM tarafından açıklanan başvuru kılavuzunda yer alan kriterler doğrultusunda yapılmakta. İnfaz ve koruma memuru, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışılan bir görevdir. Peki infaz koruma memuru KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı kaç? İKM alım başvuru şartları neler? İnfaz ve koruma memuru maaşları ne kadar? İşte, vatandaşların gündeminde yer alan o sorunun cevabı.