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ÖSYM duyurdu: KPSS tercihleri başladı

KPSS-2023/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci başladı. Adaylar, tercihlerini belirlenen tarihlerde KKPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

11:19 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS-2023/1 tercih kılavuzunun paylaşılması ardından adayların tercihleri alınmaya başlandı.

Adaylar KPSS-2023/1 tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59’da sona erecek.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.


#KPSS
#eğitim
#tercih
1 saat önce
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