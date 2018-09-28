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ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı! ALES ne zaman saat kaçta?

ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı

ÖSYM'den 30 Eylül Pazar günü ALES'e girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ALES'e girecek adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
ALES 30 Eylül'de düzenlenecek.
ALES 30 Eylül'de düzenlenecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 30 Eylül Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 30 Eylül Pazar uygulanacak ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

  • Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınav giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

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