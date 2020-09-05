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Gündem ÖSYMden KPSS adaylarına saat uyarısı
EĞİTİM

ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı

Devlet memuru olmak isteyen on binlerce adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yarın düzenlenecek sınava ilişkin adaylara saat uyarısında bulunuldu. Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020 KPSS ne zaman saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM
2020 KPSS ne zaman saat kaçta yapılacak?
  • Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor
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Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor

ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPPS'ye girerken getirilecek evraklar nelerdir?

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor
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