ÖSYM'den MSÜ adaylarına uyarısı

2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 18 Mart Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den 2018 MSÜ sınavı için uyarı yapıldı. Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 18 Mart Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 18 Mart Pazar günü yapılacak 2018-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Pazar günü saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

2018-MSÜ Adaylarımıza Hatırlatma ! pic.twitter.com/1aFdKZ7N9T — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 16 Mart 2018

MSÜ sınav giriş yerleri açıklanmıştı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2018-MSÜ) giriş belgeleri internetten erişime açılmıştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mart Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak 2018-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

ÖSYM tarafından, ayrıca adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

MSÜ'nün birçok ilde bölümleri var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri eğitimin bünyesinde toplandığı MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu,

Tuzla'da Deniz Harp Okulu,

Yeşilköy'de Hava Harp Okulu,

Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu,

İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,

Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri,

Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,

Müşterek Harp Enstitüsü,

Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü,

Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü,

Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü,

Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ile

Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

Geleceği komutanları MSÜ'de yetişecek.