ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı

ÖSYM Başkanlığı'nca, yabancı dil öğreniminde kullanılan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden 'e-TEP' adıyla yeni bir sınav geliştirildi. Uluslararası alanda geçerliliği hedeflenen sınavın pilot uygulaması 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara Esenboğa’da bulunan sınav merkezinde yapıldı. Pilot uygulamaya katılan sınırlı sayıdaki adaya toplamda 240 dakika süre verildi. Sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümünde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü. Sınavın hedef kitlesi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 puan üstü alan ve genel İngilizce seviyesi B2 olan kişiler olduğu belirtildi.

Test aşamalarının bitiminin ardından sınavın, uluslararası alanda geçerliliği bulunan ve ABD tarafından yapılan ‘Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı (TOEFL) ile 'Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi' (IELTS) gibi bir saygınlığa ulaşması hedefleniyor. Öte yandan sınavın YDS ve YÖKDİL gibi halihazırda yürütülen sınavların yerine geçmesi değil, daha kapsamlı ayrı bir İngilizce testi olarak yürürlüğe konması bekleniyor.

ÖSYM: Sınav adaylara yol gösterecek

ÖSYM’nin internet sitesinde sınava ilişkin yayımlanan bültende, ÖSYM’nin İngilizcenin ölçümünde modern geliştirmeleri uygulamayı planladığı belirtilerek, "Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmektedir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve ‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnini’ referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır. Sınav, ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine ve anlamalarına olanak sağlayarak adayların kendi dil öğrenme süreçlerinde onlara yol gösterici bir rol oynayacaktır" denildi.

Sınava katılan adayların değerlendirmesi

Pilot uygulamaya katılan adaylardan İngilizce öğretmeni Ahmet Akın, sınava ilişkin deneyimini sosyal medya hesabından paylaştığı videoda anlattı. Akın, 4 saat boyunca sınandıklarını belirterek, "Ama aynı zamanda sınavı da sınadık. Okuma bölümüyle başlıyordu, biraz akademikti. Zekice sorulardı. Oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Dinlemeler basit değildi ama hızlı gidiyordu cin gibi olmak lazım, bunun için de tabi çalışmış eğitim almış olmak gerekiyor" dedi. Diğer bir aday Sedat Çalışkan ise, "Dinleme yorucuydu; ama kesinlikle ölçücü bir sınavdı. Formatla ilgili ince ayarların yapılması gerekiyor olabilir; ama gayet normal ilk denemeydi zaten. Çok daha güzel hale getireceklerine inanıyorum" dedi.



