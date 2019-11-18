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ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı

Milyonlarca kişinin beklediği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2020 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden takvimi paylaştı sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Haber Merkezi İHA
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı.
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi açıklandı.

Türkiye’de her yıl milyonlarca kişinin merakla beklediği ÖSYM’nin sınav 2020 yılında gerçekleştirilecek sınav tarihleri açıklandı. Böylelikle, ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen KPSS, Kaymakamlık, eKPSS, DHBT, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL gibi sınavlara katılacak olan adayların meraklı bekleyişi sona erdi.

Sınavlar arasında en çok merak edilen ve tarihi beklenen YKS oldu. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından, "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 de. Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim" mesajını paylaştı. Sınav takvimine ulaşmak isteyenler için www.osym.gov.tr adresine girerek takvimi görebilirler." açıklamasında bulundu.

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