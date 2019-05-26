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Bursa'da otelin camını silen iki işçi vinçten düşüp öldü - Bursa yerel haberleri - Bursa vinç kazası

Otel camını silerken vinç devrildi: 2 işçi öldü

Bursa'da bir otelin camlarını silen 2 işçi, bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu öldü. Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Merkezi AA
Polisler, vincin devrildiği alana güvenlik şeridi çekti.
Polisler, vincin devrildiği alana güvenlik şeridi çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) karşısındaki bir otelin camlarını silen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir'in (52) bindiği sepetli vinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metreden düşen 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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