Oto yıkamacıdan cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin silah kaçakçılığı ve ticaretinin tespitine yönelik müşterek yürüttüğü çalışmalar sürüyor.







Ekipler bu çerçevede Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde silah ticareti yapıldığını tespit etti ve çalışma başlattı.





İş yeri sahibi olduğu belirlenen T.Ç.’nin (45) iş yeri ve arabasında yapılan aramada 44 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet boş tabanca kutusu, 430 adet mermi ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na muhalefet suçundan T.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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